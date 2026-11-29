Â«L'Inter dopo Bergamo, in una situazione in cui ha avuto cose da rimproverarsi, contro il Genoa Ã¨ andata dritta per dritta. Vero le due parate di Provedel, ma prima ancora aveva preso un palo, era uscita dai blocchi con la determinazione dei giorni migliori. Provedel Ã¨ stato bravo con le due parate sullo zero a zero, ma per me MVP Ã¨ Dimarco per la sua continuitÃ , ho rivisto il miglior giocatore della scorsa stagioneÂ».

Paolo CondÃ², dopo la vittoria dell'Inter contro il Genoa per 4-0, ha commentato cosÃ¬ la serata nerazzurra e in generale il momento della formazione di Chivu che ha ritrovato la ThuLa: Â«Vi parlo del loro mutuo soccorso. Siamo culturalmente abituati a dire che i centravanti devono essere egoisti. Thuram e Lautaro non sono minimamente egoisti e malgrado questo segnano una grossa quantitÃ di gol. Domani sera Como-Juve ci dirÃ se Ã¨ una fuga a cinque che se ne va oppure se la Juve puÃ² ricucire in qualche modoÂ».

L'Inter piÃ¹ forte?

prima epoi in quella posizione sono difficilissimi da sostituire e ancora di piÃ¹ da migliorare. Ma per il resto ho la sensazione che questapossa andare molto lontano nuovamente in entrambi le competizioniÂ».

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Sul Genoa, avversario di giornata dei nerazzurri, ha poi detto: Â«Queste sconfitte possono essere usate da De Rossi che ha perso con Inter e Milan, ma tutte le altre squadre le ha affrontate al meglio. Mi ricorda le squadre di Zeman che a volte con le grandi squadre prendeva delle imbarcate ma poi riusciva a salvarsi sempre con diverse giornate d'anticipo. Sono d'accordo con Daniele: il rigore Ã¨ poca roba rispetto a quelli che sono stati dati quest'annoÂ», ha detto il giornalista sul Genoa che sarÃ il prossimo avversario in Coppa Italia.

(Fonte: Skysport)