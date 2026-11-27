Dopo la vittoria per 2-0 in Champions League contro lo Stoccarda, l’Inter si prepara a tornare in campo in campionato per ospitare il Genoa nel primo dei due impegni che vedranno i nerazzurri fronteggiare i rossoblu nel giro di quattro giorni: sabato 29 novembre le due squadre si affronteranno nel 13° turno di Serie A, mentre martedì 1° dicembre si ritroveranno a San Siro per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

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I numeri del Genoa

Il Grifone arriva al Meazza in un buon momento di forma, dopo aver conquistato tre vittorie nelle ultime quattro giornate e aver trovato continuità di risultati dopo un avvio in salita.

La squadra allenata da Daniele De Rossi occupa attualmente il decimo posto in classifica con 16 punti, frutto di cinque vittorie, un pareggio e sei sconfitte, con 13 gol realizzati e 16 subiti. Un avversario che ha alternato momenti di difficoltà a prestazioni convincenti, ma che nelle ultime settimane ha dimostrato di aver trovato compattezza e di essere in grado di colpire gli avversari con le proprie armi migliori.

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Genoa, modulo e stile di gioco

Daniele De Rossi ha dato al Genoa un'identità tattica riconoscibile basata prevalentemente sul 3-4-2-1, lo schieramento utilizzato in dieci delle prime dodici partite di campionato, con alcune variazioni in 3-4-1-2 e 3-5-2. Un sistema che permette ai rossoblù di avere una struttura solida con tre difensori centrali, due esterni a tutta fascia e una coppia di giocatori offensivi alle spalle della punta.La linea difensiva è composta da tre elementi fisici, con un centrocampo a quattro che garantisce copertura e intensità, mentre gli esterni hanno il compito di accompagnare la manovra e dare ampiezza alla squadra. In fase di possesso, i due trequartisti si muovono tra le linee e cercano di avvicinarsi alla punta, creando soluzioni di passaggio e combinazioni negli ultimi trenta metri.

Il Genoa non è una squadra che cerca necessariamente di imporre il proprio gioco attraverso il possesso palla. Con una media del 42,6%, i liguri sono tra le formazioni che mantengono meno a lungo il pallone in Serie A, al 17° posto nella graduatoria del possesso medio. La manovra si sviluppa spesso attraverso passaggi verticali e palloni diretti verso il reparto offensivo: i rossoblù sono infatti la squadra che tenta più lanci lunghi nel campionato, con una media di 52,5 a partita.La ricerca della profondità e delle seconde palle rappresenta quindi una componente importante del gioco di De Rossi. Una volta conquistato il possesso, il Genoa cerca di risalire rapidamente il campo, sfruttando soprattutto i movimenti degli attaccanti e gli inserimenti dei centrocampisti. Le corsie sono un'altra risorsa importante, con gli esterni accompagnano frequentemente l'azione e contribuiscono alla costruzione offensiva.

In fase di non possesso, il Genoa alterna momenti di pressione più aggressiva a una disposizione compatta nella propria metà campo. Il sistema a tre centrali permette di avere una buona presenza numerica nella zona difensiva e di proteggere l'area, mentre i centrocampisti sono chiamati a lavorare con intensità per recuperare il pallone e interrompere le linee di passaggio avversarie.La formazione rossoblù si distingue anche per l'intensità nei duelli: è terza in Serie A per contrasti tentati, con una media di 18,3 a partita, e per duelli a terra vinti (54%). Numeri che descrivono una squadra combattiva, aggressiva e pronta a rendere fisico il confronto con gli avversari.

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Come sta andando il Genoa

Un punto nelle prime cinque partite, poi una progressiva risalita fino alla decima posizione: il percorso del Genoa in questo campionato è stato caratterizzato da un avvio complicato e da una reazione che ha permesso alla squadra di De Rossi di ritrovare fiducia e risultati.Le prime cinque partite hanno portato soltanto un punto, con quattro sconfitte e un pareggio. Dopo i ko contro Napoli (0-2), Lazio (1-0), Como (1-4) e Parma (2-1), il Genoa ha conquistato il primo risultato utile pareggiando 1-1 contro il Frosinone. La prima vittoria è arrivata il 10 ottobre, con il 2-1 casalingo sulla Fiorentina.Da quel momento il rendimento è migliorato. Dopo la sconfitta per 2-0 sul campo della Roma, i rossoblù hanno inanellato tre successi consecutivi contro Venezia (1-0), Juventus (2-0) e Lecce (2-1), prima di cedere in casa al Milan per 1-2. L'ultima giornata ha però restituito ulteriore entusiasmo alla squadra, capace di imporsi per 0-2 sul Sassuolo grazie a una doppietta di Milutin Osmajic.

Il rendimento offensivo resta uno degli aspetti sui quali De Rossi può trovare margini di miglioramento. Con 13 reti segnate in dodici giornate, il Genoa viaggia a una media di 1,08 gol a partita. Anche la produzione offensiva evidenzia alcune difficoltà: la squadra produce circa 1,0 xG a partita e registra una media di 11,7 conclusioni, delle quali soltanto 3,3 nello specchio della porta. Un dato che colloca i rossoblù nelle ultime posizioni del campionato per tiri in porta.Allo stesso tempo, il Genoa concede agli avversari una media di 16 conclusioni a partita, a testimonianza di una fase difensiva che non sempre riesce a impedire agli avversari di arrivare alla conclusione. La squadra ha però dimostrato di poter trovare maggiore equilibrio quando riesce a mantenere compattezza tra i reparti e a sfruttare gli spazi in transizione.

Il successo contro la Juventus e quello più recente sul Sassuolo sono indicazioni importanti: il Genoa ha dimostrato di poter essere particolarmente efficace quando riesce a difendere con ordine e a sfruttare la qualità dei propri uomini offensivi nelle ripartenze.

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La rosa del Genoa e il pericolo numero uno

Rosa giovane, con età media di 24,8 anni, il Genoa può contare su diversi giocatori forti fisicamente ed elementi di esperienza. Tra i profili più importanti c'è Milutin Osmajic, miglior marcatore rossoblù in campionato con sei reti. L'attaccante montenegrino è il principale riferimento offensivo della squadra: abbina fisicità e capacità di attaccare la profondità, ma sa anche partecipare alla manovra e lavorare per i compagni giocando spalle alla porta. La doppietta contro il Sassuolo è stata una dimostrazione delle sue migliori caratteristiche offensive, alle quali si aggiunge una buona freddezza sotto porta.

Alle sue spalle, Tommaso Baldanzi è uno degli interpreti più pericolosi sulla trequarti. Tecnica, rapidità nello stretto e capacità di giocare tra le linee sono le sue caratteristiche principali. Ha già realizzato due gol e servito due assist in campionato, confermandosi un elemento chiave nella creazione delle trame offensive. Tra le linee agisce anche Junior Messias, che può agire da esterno offensivo o da trequartista, e mette a disposizione qualità individuale, dribbling e un mancino pericoloso, con cui cerca spesso la conclusione accentrandosi dalla fascia: il brasiliano ha già realizzato due reti e servito un assist in questa stagione. Un’alternativa duttile in avanti è rappresentata da Vitinha, elemento in grado di agire sia da centravanti che da seconda punta grazie alla sua velocità e alla capacità di allargarsi per fare gioco, mentre Stephan El Shaarawy, rappresenta un'importante alternativa offensiva grazie alla sua esperienza e alla capacità di muoversi tra fascia e zona centrale.

Sulle corsie e in mezzo al campo spicca Mikael Ellertsson, tra i giocatori più utilizzati da De Rossi, con dodici presenze su dodici in questo campionato. L'islandese garantisce corsa, intensità e disponibilità al lavoro in entrambe le fasi. Ha già segnato due gol e fornito un assist, dimostrando di poter essere pericoloso anche negli inserimenti senza palla.

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Il centrocampo può contare anche su Morten Frendrup, elemento fondamentale per equilibrio e recupero del pallone. Il danese è uno dei principali interpreti del lavoro di interdizione, grazie alla sua aggressività nei contrasti e alla capacità di coprire ampie porzioni di campo. Accanto a lui, la presenza di Hamed Junior Traorè garantisce ulteriore fisicità e dinamismo.

In difesa, Leo Østigård è il riferimento per presenze, solidità e impostazione. Sempre titolare nelle prime dodici giornate, il centrale norvegese è anche il giocatore del Genoa con più passaggi riusciti in campionato (386). Al suo fianco, Johan Vásquez porta esperienza e aggressività, oltre a una buona capacità di lettura delle situazioni difensive. Alessandro Marcandalli rappresenta un profilo duttile, capace di giocare sia come terzo centrale che come esterno, mentre Kingsley Ehizibue garantisce spinta e corsa sulla fascia.

(Fonte: Inter.it)