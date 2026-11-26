Il difensore è reduce da un forte attacco febbrile con mal di testa. Se non dovesse recuperare, spazio a Otoa al centro della difesa rossoblù
VIDEO FCIN1908 / Carlos Augusto dopo il rinnovo: "Inter, ripagherò la fiducia"
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca quiRitorno al Signorini per Leo Ostigard, il centrale difensivo rossoblù costretto a passare le notti di martedì e mercoledì all'ospedale San Martino per un forte attacco febbrile accompagnato da mal di testa.
Dopo le dimissioni di ieri il nazionale norvegese ha svolto però solo lavoro in palestra e rimane in forte dubbio per la sfida di sabato sera al Meazza contro l'Inter.
Inter-Genoa, chi sostituisce OstigardSe non dovesse recuperare sarà Otoa a sostituirlo, come già accaduto in passato, nel ruolo di centrale difensivo con Marcandalli e Vasquez confermati invece nella linea a tre rispettivamente a destra e a sinistra.
Genoa, due assenti contro l'InterPer la gara contro la formazione di Chivu gli unici altri due assenti sono Nuredini e Colombo, quest'ultimo la prossima settimana a Lione per un consulto medico in vista dell'operazione per la ricostruzione del legamento crociato anteriore destro infortunato a Reggio Emilia domenica scorsa contro il Sassuolo.
(Fonte: ANSA)
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