I due giornalisti hanno parlato delle gare del fine settimana e quindi anche di Inter-Genoa provando a prevedere il risultato
VIDEO/ Quanto finisce Inter-Genoa? Il risultato esatto proposto dai bookmakers
I risultati del fine settimana? Hanno provato a prevederli Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni nell'angolo dedicato ai pronostici nella loro trasmissione su Radio Dee Jay.
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Secondo i due giornalisti, contro il Torino la Lazio pareggerà. Mentre la Roma di Gasperini, che attualmente è seconda, vincerà sicuramente all'Olimpico contro il Monza. Il Napoli vince per entrambi contro il Sassuolo. Per Como-Juventus Zazzaroni pronostica: "1-x", quindi o vince il Como o pareggiano. Pari per il telecronista di Skysport. Pensa ad un pari anche per Cagliari-Milan. Per Zazzaroni: "2", vincono i rossoneri.
Su Udinese-Fiorentina: "Si affrontano le due peggiori squadre in questo momento, la Fiorentina non può perdere ancora ma dico 1-x". "Io dico 2", replica Zazzaroni sulla partita.
Inter-GenoaIl pronostico per la partita tra la formazione di Chivu e quella di De Rossi è 1 per Zazzaroni, Caressa ci pensa poi dice "1".
(Fonte: Radio Dee Jay)
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