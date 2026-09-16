Cristian Chivu ha risposto in modo plateale alle critiche indirizzate a uno dei suoi giocatori: ecco cos'ha fatto l'allenatore dell'Inter.
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Cristian Chivu ha risposto in modo plateale alle critiche indirizzate a Pepo Martinez. “Basta critiche, è forte”, ha sentenziato l’allenatore dell’Inter dopo la vittoria in rimonta con l’Udinese.
Come sottolinea Repubblica, “guai a chi tocca Pepo Martinez. Alla domanda sugli errori del portiere contro Real Madrid e Udinese, Cristian Chivu ha risposto prima con i gesti, dando tre testate al microfono, poi anche a parole: “Per me il titolo è questo: Martinez non è un problema e non lo sarà mai”.
Sabato contro la Roma lo spagnolo sarà ancora titolare, sottolinea il quotidiano: piena fiducia in Martinez da parte di Chivu e dell’Inter.
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