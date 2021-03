Inter, entro il 31 marzo 10 mln per Hakimi. Repubblica: “Serenità nel club”

Il quotidiano spiega la posizione del club nerazzurro in vista delle scadenze di fine mese, in particolare quella di Hakimi

Pochi giorni al 31 marzo, data cruciale per il prosieguo della stagione dell'Inter. Il club nerazzurro dovrà infatti ottemperare ad alcune scadenze entro mercoledì, tra cui quella del pagamento al Real Madrid di Achraf Hakimi . Repubblica spiega così la posizione della società di Viale della Liberazione: "Il 31 marzo scadrà infatti il termine entro cui Uefa pretende che siano regolati i rapporti economici fra i club del continente, come condizione necessaria per l'iscrizione alla prossima edizione delle coppe europee.

Il club nerazzurro entro quella data dovrà aver saldato la prima delle quattro tranche dello stipendio di Achraf Hakimi, pari a 10 milioni di euro. Una prospettiva vissuta con serenità al quartiere generale nerazzurro. Il giovane presidente Steven Zhang lo scorso 21 febbraio sarebbe voluto essere a San Siro per il derby di ritorno contro il Milan, ma alla fine rinunciò alla trasferta, per evitare di doversi mettere in quarantena per due settimane al ritorno in Cina. Non si esclude che possa tornare a vedere almeno una partita a San Siro da qui alla fine della stagione".