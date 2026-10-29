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Cristian Chivu è stato onesto nel post partita di Venezia-Inter. La sua squadra non gli è piaciuta, ma ha portato a casa comunque una vittoria importante. Sa che dovrà lavorare soprattutto sull'atteggiamento, in vista delle prossime delicate gare di campionato e Champions League. E infatti solo prima di lasciare il Penzo si è concesso l'unico sorriso della serata, come racconta la Gazzetta dello Sport di oggi:

VENICE, ITALY - OCTOBER 28: Head coach of FC Internazionale Cristian Chivu looks on during the Serie A match between Venezia FC and FC Internazionale at Stadio Pier Luigi Penzo on October 28, 2026 in Venice, Italy. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)

"Cristian Chivu come non si è mai visto. Né sentito. La sua Inter ieri al Penzo ha vinto 2-0 con due autogol ma l’allenatore nel post partita ha portato fotografie lucide di una partita «senza energie» e vinta con una certa dose di fortuna. Tre cambi, tutti insieme, dopo un primo tempo deludente in questa stagione non li aveva mai fatti.

Sintomo che c’era più di qualcosa che non andava. Così, dopo i 90 minuti contro un Venezia brillante ma con la sorte contraria, praticamente ha salvato solo il suo portiere. Ma a chi voleva sapere se proprio Provedel si giocherà qualche chance di conferma nel derby, ha risposto così: «L’unica certezza che ho è che io sarò in panchina. Almeno, lo spero». Ed è stata questa l’unica finestra di sorrisi concessi".