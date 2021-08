Inter, Insigne sarebbe una prima scelta. CdS: “Porterebbe qualità ed entusiasmo”

Il capitano del Napoli va in scadenza di contratto la prossima estate e può liberarsi a un prezzo vantaggioso

Tra i tanti nomi accostati all'Inter per completare il reparto avanzato c'è anche quello di Lorenzo Insigne: il capitano del Napoli, fresco campione d'Europa con la Nazionale, va in scadenza di contratto la prossima estate, e può liberarsi a un prezzo decisamente vantaggioso. Per Tuttosportsi tratterebbe di una vera e propria prima scelta, a prescindere da dove sarebbe schierato: