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Lautaro Martinez è tornato a mettere la firma su una gara dell'Inter. L'urlo sotto la Curva Nord del capitano nerazzurro è stato liberatorio, dopo mesi ormai di digiuno legati all'infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi e dai compagni. Il Corriere dello Sport torna proprio sulla gioia personale dell'argentino, ora pienamente recuperato e pronto per tornare titolare:

Getty Images

"Intanto in Champions non timbrava «dalla panchina» dall’ottobre 2024, contro la Stella Rossa, mentre il contatore dei gol indica quota 28, il doppio rispetto ad Adriano (14), secondo miglior marcatore dei nerazzurri nel torneo".