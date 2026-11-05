"Una sfida di grande prestigio vedrà protagonisti due dei più importanti Club d’Europa, rappresentati da alcuni dei giocatori più amati della loro storia L'Inter Legends affronterà il Liverpool FC Legends ad Anfield, in una partita di beneficenza organizzata dalla LFC Foundation". Così l'Inter annuncia che sabato 27 marzo 2027 alle 16 (15:00 local time) l’Inter Legends scenderà in campo contro il Liverpool FC Legends ad Anfield in un Charity Match organizzato dalla Fondazione del club inglese.

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"Evento a cadenza annuale, il Charity Match della LFC Foundation è un incontro di beneficenza che ha lo scopo di raccogliere fondi per la Fondazione del Liverpool e Forever Reds, l’associazione ufficiale degli ex giocatori del Club inglese. Due squadre piene di storia e ricche di tradizione, la sfida tra le Legends di Inter e Liverpool farà rivivere gli epici incontri della semifinale della Coppa dei Campioni 1964/65 e degli ottavi della Champions League 2007/08 e 2021/2022, uniche occasioni in cui il Club nerazzurro è sceso in campo ad Anfield", si legge sul sito ufficiale nerazzurro.

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Le Inter Legends tornano in campo quindi dopo il Corazón Classic Match al Bernabéu contro il Real Madrid Leyendas lo scorso mese di giugno.

Una sfida di grande prestigio vedrà protagonisti due dei più importanti Club d’Europa, rappresentati da alcuni dei giocatori più amati della loro storia 💫



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I componenti della squadra dell’Inter Legends - che avrà tra le sue fila campioni come Javier Zanetti, Francesco Toldo e Julio Cruz - per il match di Liverpool saranno comunicati in prossimità dell’evento, così come il roster dei Reds. I biglietti per assistere al Charity Match tra le Legends di Liverpool e Inter, in programma ad Anfield alle 16:00 (15:00 local time) di sabato 27 marzo 2027, sono disponibili a questo link .

(Fonte: inter.it)