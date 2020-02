Coronavirus, Inter-Ludogorets blindata: niente conferenze, nessun giornalista tranne…

Solitamente alla vigilia delle partite di Coppa parlano in conferenza stampa l’allenatore e un giocatore. Questa volta non sarà così per quanto sta accadendo in Italia con il Coronavirus.

Inter-Ludogorets si giocherà a porte chiuse e oggi per disposizione delle autorità non ci saranno conferenze stampa della vigilia se non le interviste per i broadcaster “rightsholders” in possesso del pass UEFA. Cioè che per chi detiene i diritti di trasmissione della gara.

Per quanto riguarda la gara di domani sera, sempre per evitare assembramenti di persone, non è stato consentito l’accesso al Meazza neppure agli inviati. Anche in questo caso entreranno solo le tv broadcast, quelle che cioè detengono i diritti televisivi della gara. Erano accreditati 250 giornalisti all’evento. La squadra bulgara ha già fatto sapere che partirà subito dopo la fine della gara.