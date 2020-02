CdS – Coronavirus, il calcio fa i conti: ecco quanto può fruttare un big match

Solo il derby milanese vale oltre il 10% degli incassi di una singola stagione per ciascuno dei due club. Per i nerazzurri la sfida con il Milan pesa per il 13,9% sugli introiti da stadio (media di 3,7 milioni, non considerando la voce abbonamenti, su 26,9 milioni di euro), contro il 12,1% del Milan (media di 3,6 milioni su 30,1 milioni di euro)“, si legge.