Il mondo del calcio piange la scomparsa di Juary. L’ex attaccante brasiliano, famoso per la danza attorno alla bandierina, è morto ieri sera all’età 67 anni a Poços de Caldas, in Brasile.

L’Inter, club in cui Juary ha militato nella stagione 1982/1983, ha diramato un comunicato di cordoglio per la scomparsa del brasiliano.

Il comunicato dell’Inter

Juary all’Inter

“FC Internazionale Milano e tutto il mondo Inter si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Juary e, nel ricordarlo, abbracciano i suoi familiari. Il Club esprime la propria vicinanza alla famiglia e a tutti i suoi cari”.Nato a São João de Meriti nel 1959 e cresciuto calcisticamente nel Santos, Juary Jorge dos Santos Filho arrivò in Italia nel 1980 vestendo la maglia dell'Avellino.

Nel 1982 approdò all'Inter, con cui disputò la stagione 1982/83: 21 presenze e 2 gol in campionato, una rete in Coppa Italia e una in Coppa Uefa. Chiuse con 36 presenze complessive e 4 reti, prima di trasferirsi all'Ascoli e poi alla Cremonese. Nel 1987 conquistò la Coppa dei Campioni in finale, siglando il gol decisivo contro il Bayern Monaco.