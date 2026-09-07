Su DAZN, Andrea Marinozzi, ha detto la sua su Inter-Napoli e si è soffermato sulla reazione dei nerazzurri che hanno vinto in rimonta dopo un due e zero incassato in tre minuti. «Ieri mi ha colpito la reazione. I due gol del Napoli arrivano da un errore tecnico di Barella e un secondo gol in cui si fermano tutti. Ma loro hanno reagito: lucidi e cattivi, arrabbiati. Jones entra con personalità. L'esultanza mostra un gruppo che, dopo grosse difficoltà, ha la consapevolezza e la serenità di trasformare il momento del bisogno in forza», ha sottolineato il giornalista.

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L'Inter ha fatto la differenza nella finalizzazione. A Cagliari hanno sprecato ma avendo grandi battitori il dato sugli XG se lo mette spesso in tasca andando notevolmente oltre. Juve e Milan hanno un dato nettamente basso. La Roma è migliorata con l'arrivo di Malen a gennaio. Le altre squadre hanno avuto difficoltà nella finalizzazione e per avvicinarsi all'Inter bisogna assolutamente finalizzare, anche se è banale. Alla Juve per esempio manca proprio questo», ha aggiunto il giornalista.

Inter, eccedi in una giocata

«Una cosa che deve fare l'Inter è avere più coraggio nel gioco dentro la pressione. Allegri ha fatto pressione aggressiva e l'Inter non ci ha giocato dentro e quindi il Napoli l'ha portato dove voleva. Eccedono in una giocata, palla lunga su Esposito. Ieri ha perso i duelli, non è riuscito a portare su palla e sono stati prevedibili. La giocata migliore dentro la pressione è proprio quella dove l'Inter subisce il gol», ha concluso il giornalista.

(Fonte: DAZN)