Inter-Milan, i nerazzurri di Inzaghi partono favoriti: le quote dei bookie

Le quote dei bookmakers in vista della stracittadina tra Inter e Milan, in programma domani sera a San Siro

Ancora una volta di fronte, per la terza volta in questa stagione. Domenica sera 5 febbraio, alle 20:45, ancora una stracittadina in quel di Milano dove Inter e Milan si contenderanno le ultime speranze di poter tener ancora vivo il sogno scudetto. Un sogno che solo la matematica non fa accantonare ma i quindici punti di ritardo dai campioni in carica del Milan dalla capolista Napoli ed i tredici dei nerazzurri appaiono realisticamente uno svantaggio difficile da recuperare. Più realisticamente si può parlare di spareggio Champions tra due squadre che hanno le carte in regola per assicurarsi uno dei cinque posti disponibili per disputare la prossima massima competizione europea per club.