GUARRO e PACE EP33: Inter, 3 punti e 8 insufficienti. La radice marcia non riguarda l’approccio

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Si avvicina la 10a giornata di Serie A e in programma c'è il derby Milan-Inter: si gioca sabato 31 ottobre alle ore 20.45 a San Siro. Sky Sport direttamente da Appiano Gentile 'svela' 6 titolari per la prossima di campionato. Da sottolineare che nessuno degli infortunati tornerà a disposizione.

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In porta si va verso il ritorno di Josep Martinez dal 1', secondo Andrea Paventi "è stato lo stesso Chivu a lasciar intendere che nel derby è atteso il suo ritorno tra i pali".

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Sempre per Sky, tornerà dal 1' Hakan Calhanoglu a centrocampo e Andy Diouf verrà confermato a destra. Carlos Augusto vive un grande momento e avrà una maglia, da capire se da braccetto o da esterno. E in attacco - senza l'infortunato Lautaro Martinez - è pronta la coppia Thuram-Pio Esposito dall'inizio.

(Fonte: SS24)