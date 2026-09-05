«Una partita con tantissimi episodi ed è difficile da analizzare. È stata una giostra: l'ha vinta la squadra con più mentalità in questo momento proprio perché è arrivata così la vittoria. Ma ci lascia la sensazione che il motore dell'Inter rimane Lautaro-Thuram, coppia indiscutibile al di là della bravura di Esposito o delle alternative in attacco». Così su Skysport Stefano Borghi ha raccontato la vittoria dell'Inter contro il Napoli a San Siro.

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«E la partita di San Siro ci lascia anche la netta sensazione che è cambiato più di un qualcosa nel modo dell'arbitrare nel notro calcio per le regole e per il metro applicato. Finora i risultati hanno aiutato meno a discutere degli episodi», ha aggiunto sull'arbitraggio.

(Fonte: SS24)