Oggi l'Inter dà il via al campionato nella trasferta di Genova. Il quotidiano analizza le parole del tecnico in conferenza stampa

Nella Serie a che sta per partire, tanti club hanno cambiato allenatore e rivoluzionato la rosa. L'Inter, invece, è una delle poche squadre che può contare sullo stesso allenatore e sulla stessa rosa con l'aggiunta di Taremi, Zielinski e Martinez. "Il grande vantaggio dell’Inter è quello della continuità e va sfruttato qui e adesso, con le avversarie ancora in costruzione. Se questo è il piano di viaggio, il pilota Inzaghi è il primo a sapere che la preparazione studiata per partire forte non è uniforme e offre garanzie fino a un certo punto", sottolinea il Corriere della Sera.