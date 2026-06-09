Il Presidente e CEO nerazzurro Giuseppe Marotta ha ritirato il premio durante una cerimonia a Palazzo Pirelli

Un altro prestigioso riconoscimento per certificare una stagione indimenticabile: nella mattinata di martedì 9 giugno l'Inter è stata premiata da Regione Lombardia tra le società calcistiche che si sono particolarmente distinte nel corso della stagione sportiva 2025/26.

L'evento, tenutosi a Palazzo Pirelli, aveva come obiettivo quello di premiare i Club che hanno raggiunto importanti risultati nel corso dell'annata appena conclusa. L'Inter è stata così celebrata per aver conquistato uno storico Double grazie alla vittoria del 21° Scudetto e della Decima Coppa Italia.