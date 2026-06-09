FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora L’Inter premiata da Regione Lombardia: Marotta alla cerimonia a Palazzo Pirelli

ultimora

L’Inter premiata da Regione Lombardia: Marotta alla cerimonia a Palazzo Pirelli

L’Inter premiata da Regione Lombardia: Marotta alla cerimonia a Palazzo Pirelli - immagine 1
Il Presidente e CEO nerazzurro Giuseppe Marotta ha ritirato il premio durante una cerimonia a Palazzo Pirelli
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Un altro prestigioso riconoscimento per certificare una stagione indimenticabile: nella mattinata di martedì 9 giugno l'Inter è stata premiata da Regione Lombardia tra le società calcistiche che si sono particolarmente distinte nel corso della stagione sportiva 2025/26.

L’Inter premiata da Regione Lombardia: Marotta alla cerimonia a Palazzo Pirelli- immagine 2

L'evento, tenutosi a Palazzo Pirelli, aveva come obiettivo quello di premiare i Club che hanno raggiunto importanti risultati nel corso dell'annata appena conclusa. L'Inter è stata così celebrata per aver conquistato uno storico Double grazie alla vittoria del 21° Scudetto e della Decima Coppa Italia.

LEGGI ANCHE

Il premio regionale è stato ritirato dal Presidente e CEO Giuseppe Marotta, invitato ufficialmente alla cerimonia alla presenza del Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, dei componenti della Giunta e dell’Assemblea parlamentare regionale.

(Fonte: Inter.it)

Leggi anche
UFFICIALE – Palladino non è più l’allenatore dell’Atalanta: ecco il comunicato
Inter, gli auguri di buon compleanno a Sneijder: “Protagonista assoluto del Triplete”

© RIPRODUZIONE RISERVATA