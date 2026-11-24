«Secondo me ci sono errori individuali frutto di un po' di presunzione, mi spiace dirlo. A Bergamo l'Inter è stata raggiunta perché pensava ogni volta di aver chiuso la partita. Comportamenti non da grande squadra su cui Chivu deve essere intransingente una volta per tutte». Così Alessandro Bonan, su Skysport, ha parlato dell'ultimo pareggio dell'Inter in campionato alla vigilia della sfida di Champions contro lo Stoccarda.

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«Era riucita a raddrizzare la situazione ma alla fine è stata punita dalla squadra di Sarri. L'Inter non è stata fortunata, ma mentre in campionato puoi permetterti di staccare in Europa non puoi permettertelo e la lezione l'ha provata sulla sua pelle. In Champions serve continuità e soprattutto meno supponenza, soprattutto meno supponenza», ha aggiunto il conduttore del canale satellitare.

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L'assenza nell'Inter di Calhonoglu

«L'Inter ha codici precisi di gioco che anche se cambi gli interpreti più o meno riescono a ricalcare sul campo lo stesso gioco. Meglio sempre avere Calhanoglu che si abbassa e fa ripartire l'azione in difesa ed è anche pericoloso sulla trequarti. Ma senza di lui l'Inter non perde il suo gioco, va in contrropiede con naturalezza, è una squadra forte e tecnica, l'unica difficoltà trovata fin qui è di una squadra che si riposa un po'», ha aggiunto.

«Quando Spence perde quella palla su calcio d'angolo e poi arriva il gol dell'Atalanta, se l'Inter non prende quel gol l'Atalanta mai pareggia. Quella foto va stampata e messa nello spogliatoio per dire allo spoglatoio questa cosa non deve più succedere», ha concluso.

(Fonte: SS24)