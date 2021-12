Inter, retroscena rigore: “Brozovic ha provato a parlare con Lautaro, il Toro ha reagito così”

Inter, ma chi è il primo rigorista? Il dubbio inizia a diventare amletico, date le scenette che si ripresentano a ogni occasione sul dischetto

Inter , ma chi è il primo rigorista? Il dubbio inizia a diventare amletico, date le scenette che si ripresentano a ogni occasione sul dischetto. Ieri è stata la volta di Lautaro Martinez, non senza un precedente siparietto, raccontato dalla Gazzetta dello Sport.

"Lautaro è attore protagonista pure nel nuovo episodio della saga dei rigori, un classico della stagione nerazzurra. Dopo il fischio dell’arbitro, Calha aveva subito piantato la bandiera turca sul dischetto. Nello stesso momento Lautaro ha abbracciato il pallone per realizzare il piano: Brozovic ha provato pure a parlargli ma è stato gentilmente allontanato, e anche Calhanoglu è stato accompagnato indietro da D’Ambrosio (...). Zero polemiche, anche se ora sarà curioso capire come si riassesterà l’ordine dei rigoristi".