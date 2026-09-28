Il campionato è fermo per lasciare spazio agli impegni delle Nazionali: in questo periodo di pausa i tifosi nerazzurri avranno la possibilità di celebrare ancora una volta in maniera unica e speciale i trionfi della scorsa stagione.

Foto con i trofei, ecco quando

Martedì 29 e mercoledì 30 settembre la Coppa dello Scudetto e la Coppa Italia saranno esposte all'Inter Store San Siro: ogni giorno dalle 10:00 alle 19:30 i tifosi avranno la possibilità di scattarsi delle foto indimenticabili con i due trofei presso il punto vendita all'interno dello stadio.

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Chi può accedere

L'accesso alle Coppe sarà libero: per i tifosi sarà sufficiente essere iscritti al programma loyalty INTERISTA. Chi è già iscritto dovrà semplicemente mostrare il proprio avatar al personale dedicato. Le sorprese però non finiscono qui: i visitatori, dopo aver scattato la foto ricordo, riceveranno uno speciale buono omaggio da utilizzare all'Inter Store San Siro, valido nei due giorni dell'evento.

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Due giornate speciali e tutti da vivere, durante i quali i tifosi potranno continuare a respirare l'atmosfera magica di San Siro durante la sosta del campionato per celebrare ancora una volta l'indimenticabile stagione del Double. Un'occasione straordinaria aperta a tutti, assolutamente da non perdere.

(Fonte: Inter.it)