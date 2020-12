Spezia, Italiano: “Inter corazzata, ma usciamo a testa alta. Dovevamo osare di più”

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, dopo la gara contro l’Inter di Conte ha commentato quanto accaduto a San Siro in seguito alla vittoria dei nerazzurri per 2-1:

“Buonissima gara da parte dei miei ragazzi. Sono convinto che con un po’ di sfrontatezza di poteva fare qualcosa di più. Lo abbiamo fatto nei minuti finali quando abbiamo trovato il gol. In altre situazioni potevamo affondare il colpo. Siamo stati un po’ timidi però la prestazione è stata positiva. Abbiamo concesso poco a Lukaku e Lautaro. Abbiamo concesso quell’unica occasione. Sapevamo, l’avevamo provata il loro sviluppo in quel modo e Hakimi ci ha castigato. Usciamo a testa alta da San Siro come era successo col Milan ed è ancora lunga. Partite così e prestazioni così ce le ritroveremo“.

(Fonte: Sky Sport)