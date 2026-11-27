Il capitano nerazzurro è tornato al gol in occasione della gara di Champions League contro i tedeschi
VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Boccata di ossigeno per Lautaro. Con i 3 attaccanti devo stare attento"
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Lautaro Martinez si aggiudica il premio di Man of the Match di Inter-Stoccarda. I tifosi nerazzurri hanno scelto il proprio capitano come MVP della gara di Champions League contro i tedeschi, sfida in cui l'attaccante argentino ha realizzato la rete del 2-0 pochi minuti dopo il suo ingresso in campo.
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