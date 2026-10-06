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In attesa di avere nuovamente il gruppo al completo, Cristian Chivu e il suo staff stanno preparando la gara di campionato in programma sabato contro il Parma. Per l'occasione appare molto difficile il recupero di John Stones: il difensore inglese sta ancora lavorando a parte per recuperare dal problema al flessore, ma ha bisogno di altro tempo per tornare a disposizione. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Tra i reduci da infortunio in casa Inter, l'inglese è quello che ha bisogno di più tempo e, infatti, è rimasto a lavorare a parte ancora una volta ieri: la sua disponibilità contro il Parma resta ancora molto in dubbio. L'ex City sta, infatti, recuperando dal problema al flessore accusato contro l'Udinese, quando si era accasciato a terra ed era stato costretto a fermarsi e la sosta non è bastata a riportarlo a disposizione".

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Intanto ad Appiano Gentile è tornato Ange-Yoan Bonny: "Intanto, tra i nazionali partiti per la sosta, è tornato al lavoro anche Bonny dopo gli impegni con la Costa d'Avorio. L'attaccante ha cominciato a preparare la sfida contro la sua ex squadra assieme a Thuram, con qualche giorno in più ad Appiano rispetto alle altre due punte, Lautaro e Pio".