Inter, tutta la verità sulla frase di Riso e i rinnovi di Calhanoglu, Dimarco e Carlos Augusto

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Arrivano importanti novità da Appiano Gentile perché oggi Hakan Calhanoglu si è allenato con il gruppo. Il centrocampista turco, che nei giorni scorsi ha fatto un lavoro con carichi progressivamente sempre più intensi - ha pure saltato l'amichevole di sabato col Lumezzane -, è dunque da considerare recuperato e a disposizione per Inter-Parma di sabato.

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A riportarlo è Sky Sport che conferma come solamente John Stones non si è allenato in gruppo. Per il difensore ex Manchester City un lavoro a parte, anche se potrebbe tornare ad allenarsi con i compagni nei prossimi giorni.

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Recuperato, dunque, Hakan Calhanoglu così come Spence e Dimarco quando mancano cinque giorni a Inter-Parma: starà a Chivu decidere se schierarli dal 1' oppure a gara in corso. Sky Sport segnala anche il rientro, a scaglioni, dei vari Nazionali come Bisseck e Bonny, presenti oggi alla Pinetina.