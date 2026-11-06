Petar Sucic è uno dei cinque giocatori candidati al premio "Show Your Heart”. Come riferisce il portale ufficiale della Federcalcio croata, il centrocampista dell’Inter è in corsa per il titolo prestigioso in patria.

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SUCIC CON LA CROAZIA

23 anni, Sucic ha già ha già collezionato 25 presenze e segnato due gol con la Croazia. Tra i momenti più emblematici della carriera del centrocampista dell’Inter con la sua nazionale c’è il gol decisivo realizzato nella sfida contro il Ghana al Mondiale, vinta per 2-1 dai balcanici. Un gol che Sucic ha dedicato alla moglie incinta e che è valso la qualificazione agli ottavi di finale.

IL RECORD DI SUCIC

Come riferisce il portale della Federazione, Sucic è sempre stato una persona riservata e introversa, ma che si trasforma quando scende in campo. È il caso della sfida con la Francia in Nations League nel 2025, quando ha totalizzato 17,5 km percorsi in un match, battendo il record di un altro ex Inter, Marcelo Brozovic.

“Ha esordito con la nazionale croata nel settembre 2024 e in soli due anni ha collezionato 25 presenze” ha aggiunto il sito ufficiale.

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COS’È IL PREMIO ‘SHOW YOUR HEART’ E COME FUNZIONA

“Il premio “Show Your Heart” rientra nell'ambito dell'omonimo progetto lanciato dal PSK nel 2022 con il supporto della Federazione calcistica croata. Il progetto promuove la salute degli atleti, in particolare la salute cardiovascolare, e sottolinea l'importanza degli esami preventivi, dell'educazione e di un intervento tempestivo in caso di emergenza” si legge.

La votazione è aperta fino al 12 novembre, data che stabilirà chi sarà l’erede di Modric e Perisic. In corsa ci sono: Baturina, Stanisic, Livakovic, Pasalic e proprio Sucic.