Su Skysport sono tornati sul derby di Milano. Ne ha parlato Stefano De Grandis e ha sottolineato: «A Milano c'è una tassa da pagare e la paga sempre l'Inter. Quattro derby consecutivi persi: è come l'Irpef il derby per i nerazzurri che soffrono le caratteristiche dei rossoneri e le soffrono, evidentemente anche a livello psicologico».

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«Nell'ultima partita contro il Milan, la formazione di Chivu è stata anche sfortunata perché non aveva gli attaccanti, Bonny ed Esposito che erano entrambi febbricitanti. Ci fidiamo di quello che dice l'allenatore. Ma sono un po' perplesso per la gestione durante il secondo tempo. Nel primo tempo il Milan gioca subito bene perché ha un ragazzo veloce come Moreira che quando è in campo fa la differenza. Va via subito, sterza, va via col sinistro. E da quando c'è Pulisic il Milan ha cambiato marcia. Rabiot ha avuto anche un pizzico di fortuna perché voleva fare un cross», ha sottolineato il giornalista del canale satellitare.

Gestione Inter sotto esame

«L'Inter ha reagito, ha fatto la partita, ha segnato, poteva tirare fuori il gol del pari se non ci fosse stata una parata eccezionale di Maignan. Nel primo tempo si sono dati da fare. Ma nel secondo tempo Chivu ha iniziato con la stessa squadra: se in un quarto d'ora non tiri mai in porta, la seconda punta la devi mettere, piuttosto li fai giocare un pezzo di partita alla volta. Non mi è piaciuta la gestione dell'allenatore nerazzurro in una partita in cui Barella, che ha causato il gol del 3-1 e ha giocato male doveva uscire prima degli altri», ha concluso.

(Fonte: Sky)