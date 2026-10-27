Nerazzurri in grado di acciuffare i tre punti in Inter-Fiorentina addirittura cominciando la rimonta oltre il '90: era successo appena due volte nella loro storia
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L'Inter di Cristian Chivu ha una spiccata vocazione alla rimonta. Ne ha fatte già diverse in stagione, nonostante le poche partite già disputate. Sul tema, sottolineando un dettaglio specifico, intervengono anche i colleghi di Sport Mediaset. Questo il focus proposto:
Tre indizi fanno una prova? Siamo ben oltre la soglia. Cinque volte l'Inter ha trovato punti partendo da situazioni di svantaggio. Napoli, Udinese, Roma, Bologna e Fiorentina. Per la terza volta, dopo la storica rimonta con la Sampdoria nel 2005 e nel 2011 contro il Cesena per doppietta di Pazzini, i nerazzurri hanno rimontato e vinto una partita nonostante fossero in svantaggio addirittura al 90'".
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