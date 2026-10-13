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Il momento di Marcus Thuram è più che positivo. L'attaccante è ripartito da dove aveva lasciato prima della sosta e ora vuole incidere anche in Champions League.

"Cristian Chivu ha premuto pausa al minuto 31: contro il Parma, dopo la solita sponda razionale di Pio, l’eterno Mkhitaryan ha visto il maxi-corridoio e Thuram si è infilato lì fino al gol. La terza rete dell’Inter di sabato è uno squarcio sul futuro prossimo, contiene una delle possibili soluzioni per battere il Bruges e iniziare così a muovere la classifica europea. Oggi a San Siro il francese avrà davanti un avversario che vuole il pallone, per indole porta uomini in avanti e così può lasciare spazio alle spalle: l’ideale perché Marcus metta le mani nella marmellata. Ancora di più, visto che ritrova accanto il solito compagno di merende: la ThuLa viene riconnessa per la prima volta dopo la pausa. In campionato Chivu aveva pensato fino all’ultimo, era tentato dalla coppia storica, poi solo alla fine aveva scelto di consegnare una maglia a Pio: ha pensato fosse meglio tenere a riposo Lautaro, proprio per lanciarlo dopo in Champions", scrive La Gazzetta dello Sport.

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"Thuram arriva alla Coppa dopo aver segnato in sei presenze di fila in campionato: la serie comincia con la Roma del 5 aprile, prosegue con Cagliari e Parma nella scorsa stagione, poi con Napoli, Udinese e ancora Parma in questa. Sei partite distribuite su due campionati, ma la Champions è un mondo a parte, si sa: contro il Real Madrid la gamba di Marcus era ancora un po’ bloccata, ma ormai il francesone ha ritrovato la condizione sperata. Si è rivisto lo sprint solito, come sa bene il povero Gilardino: nell’accanirsi contro la squadra della città natìa, Marcus ha potuto essere lanciato a briglia sciolta senza dovere ricevere da fermo con un difensore addosso. Di norma è l’Inter di Chivu quella che prende a morsi la partita, ma qui c’è spazio per affondare ancora di più con i movimenti di Thuram codificati con il gemello Lautaro. I due si completano, si muovono in contemporanea come carrucole: quando il Toro viene incontro al pallone, Marcus scatta alle spalle della difesa e, se è il francese ad abbassarsi per offrire un appoggio, il capitano attacca l’area. In questo tango di coppia, a bordo pista c’è un nuovo ballerino che chiede un giro: il rampante Pio difficilmente può ormai definirsi una riserva e avrà un minutaggio crescente in stagione, ma al momento il francese sta respingendo l’assalto del compagno più giovane", aggiunge Gazzetta.