GUARRO e PACE: Facciamo chiarezza su Calhanoglu. Timore Juve? Cosa gli ha detto l'Inter

Marcus Thuram è stato scelto dai tifosi nerazzurri come Betsson Sport Player of the Month di ottobre! L'attaccante francese è stato votato attraverso i canali social del Club.

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Thuram, ottobre top

Una serie di prestazioni trascinanti e gol decisivi, caricandosi sulle spalle la squadra nei momenti di difficoltà: Tikus è stato protagonista assoluto dell'ottobre nerazzurro, letale in area di rigore e leader del fronte offensivo. Ha aperto il mese sigillando il match interno contro il Parma al rientro dalla sosta per le Nazionali, poi ha realizzato una rete pesantissima a Bologna regalando il pari all'Inter allo scadere del primo tempo, con un meraviglioso colpo di testa all'angolo. Si è scatenato nel finale di gara contro la Fiorentina, in una partita che sembrava stregata, ribaltata grazie alla sua straripante fisicità, alla sua tecnica sopraffina e alla voglia di vincere: sinistro rasoterra in buca d'angolo per pareggiare al 91', rigore procurato al 96' per conquistare altri tre punti. Marcus è stato decisivo anche a Venezia, propiziando la prima autorete dei padroni di casa all'80' per sbloccare una gara piena di difficoltà.

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Inter, i tifosi scelgono Thuram

Thuram ha messo la firma in un mese ricco di impegni, regalando all'Inter gol e vittorie: ora i tifosi lo hanno scelto come Betsson Sport Player of the Month di ottobre!

(Fonte: Inter.it)