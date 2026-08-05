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È terminato 1-1 il derby australiano tra Inter e Milan (qui tutti gli highlights del match). Nei nerazzurri - secondo La Gazzetta dello Sport - hanno brillato in particolare tre giocatori della 'vecchia guardia' e un giovanissimo. Ecco di chi si tratta per l'inviato a Perth della rosea.

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"Il derby in Australia finisce in parità. Avanti l'Inter che a inizio ripresa ha una marcia in più e passa con Dimarco su assist di Barella. Pareggio di Nkunku su rigore, dopo che Amorim alla mezzora cambia otto giocatori e ridà ossigeno a una formazione in crisi. Ai punti forse fanno di più i nerazzurri, ai quali Torriani (il migliore) nega la vittoria anche nel finale (parata su Mkhitaryan). Il tecnico portoghese, però, ha visto soprattutto nei 25' iniziali una buona pressione e il conseguente tentativo di recupero del pallone. Quanto al possesso, ancora non è prolungato come l'ex allenatore dello United vorrebbe.

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E Chivu? I giovani hanno risposto presenti, soprattutto Lavelli, e la vecchia guardia (Barella-Dimarco, ma anche Mkhitaryan) c'è sempre. Considerato che mancavano Lautaro e Thuram, i campioni d'Italia possono continuare con serenità il loro precampionato", si legge.