Sarà Luca Pairetto della sezione di Nichelino a dirigere il posticipo della quarta giornata di Serie A tra i nerazzurri e la squadra di Runjaic
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Dopo la trasferta europea in casa del Real Madrid, l'Inter si prepara a tornare in campo a San Siro per l'ultima volta prima della sosta delle Nazionali.
I nerazzurri affrontano l'Udinese nel posticipo del lunedì sera: si gioca il 14 settembre alle 20:45. La squadra di Chivu si presenta al match a punteggio pieno dopo le vittorie contro Monza, Cagliari e Napoli, mentre l'Udinese arriva alla gara con 4 punti e dopo la sconfitta casalinga contro la Lazio.
Arbitro Inter-UdineseL'arbitro di Inter-Udinese, gara valida per la 4ª giornata, sarà Luca Pairetto della sezione di Nichelino.
Arbitro: Pairetto
Assistenti: Moro - Yoshikawa
IV Ufficiale: Colombo
VAR: Marini
AVAR: Gariglio
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