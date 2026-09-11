Alla vigilia della sfida di campionato l'allenatore nerazzurro Cristian Chivu risponderà alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa

Marco Astori
Mourinho

VIDEO / Mourinho elogia l’Inter: "Scudetto? Solo una può starle vicino"

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'Inter si prepara ad affrontare l’Udinese nella 4ª giornata di Serie A. I nerazzurri giocheranno lunedì 14 settembre alle 20:45 a San Siro.

chivu real inter
Getty Images

Alla vigilia della sfida di campionato l'allenatore nerazzurro Cristian Chivu risponderà alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa in programma all'Inter Training Center di Appiano Gentile.

chivu real inter sky

L'appuntamento è per domenica 13 settembre alle ore 14:00. La conferenza stampa verrà trasmessa in diretta streaming sui canali ufficiali del Club.

Inter Chivu

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti