Alla vigilia della sfida di campionato l'allenatore nerazzurro Cristian Chivu risponderà alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa
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L'Inter si prepara ad affrontare l’Udinese nella 4ª giornata di Serie A. I nerazzurri giocheranno lunedì 14 settembre alle 20:45 a San Siro.
Alla vigilia della sfida di campionato l'allenatore nerazzurro Cristian Chivu risponderà alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa in programma all'Inter Training Center di Appiano Gentile.
L'appuntamento è per domenica 13 settembre alle ore 14:00. La conferenza stampa verrà trasmessa in diretta streaming sui canali ufficiali del Club.
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