La squadra di Chivu e quella di Fabregas hanno un'identità simile che emerge da un dato preciso
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Cristian Chivu vuole solidità dalla sua Inter. Ma senza portarla per questo motivo a snaturarsi rispetto a quanto fatto in stagione. L'identità della squadra nerazzurra è chiara ed emerge anche da un dato perfettamente uguale al Como che domenica arriva a San Siro. Lo rivela la Gazzetta dello Sport di oggi:
"Il primo esame per dare continuità alla bontà di una rinnovata solidità difensiva sarà domenica contro il professor Fabregas. Non il test più semplice al momento, contro una squadra lanciatissima e galvanizzata dai 9 gol segnati in Champions alla vittima Lens. Il Como è quarto in classifica, ma è anche il sesto attacco della Serie A con 18 reti, 8 in meno dell’Inter.
Un dato avvicina le due lombarde a due giorni dal primo confronto stagionale: entrambe hanno effettuato 81 recuperi offensivi in campionato; tuttavia il Como ha realizzato 4 gol in seguito a queste situazioni di gioco, più di qualsiasi altra squadra e il doppio rispetto ai due dell’Inter. Antenne dritte ad Appiano: i comaschi sono un cliente complicato e un Fabregas che non ha mai gioito contro i nerazzurri, così come un Douvikas mai a segno contro i milanesi di Chivu sono ulteriori motivi di slancio".
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