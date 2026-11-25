Nicolò Barella ieri si è preso le sue responsabilità. Il vicecapitano dell'Inter ci ha messo la faccia in conferenza stampa per andare oltre la delusione della gara con l'Atalanta da leader riconosciuto nello spogliatoio. Questo il focus che arriva oggi da TuttoSport sulle parole del nerazzurro:

"Domenica a Bergamo ha tagliato quota 350 presenze con la maglia dell’Inter. Potrà non piacere a tutti, le sue prestazioni a volte fanno indispettire gli stessi tifosi nerazzurri, ma tutto si può scrivere, tranne che Nicolò Barella non sia uno dei leader dell’Inter - e della nazionale - e che non ci metta mai la faccia. Anzi, quando le cose non girano nel verso giusto, è sempre in prima fila a dare una spiegazione. Il 4-4 con l’Atalanta ha lasciato delle ferite, così come il recente ko nel derby. Allora i giocatori si chiusero nello spogliatoio per «dirsi le cose in faccia», come ammise qualche giorno dopo Marcus Thuram. Ieri Barella ha voluto mettere un punto. Il centrocampista sardo non ha voluto usare la parole presunzione, però da alcune sue dichiarazioni si è capito come l’Inter debba evitare proprio quello".