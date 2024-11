"L'Inter rischia di farsi male, ma non perde di vista la testa: quella di Lautaro che risolve il rebus Venezia e quella della classifica, con il Napoli tornato a un punto di distanza alla vigilia dello scontro diretto di domenica prossima a San Siro. Sostenere però che siano iniziate le manovre dell’Operazione Sorpasso sul Napoli è ancora prematuro, non fosse altro per il brivido provato al minuto 97 dalla squadra di Inzaghi dopo il gol di Sverko, in elevazione di testa su Bisseck, annullato per un tocco di mano (appoggiata sulle spalle dell’interista), visto dalla Var". Apre così l'articolo del Corriere della Sera sul successo dell'Inter sul Venezia.