Sky – L’Inter con Vidal vuole emulare l’operazione Sanchez. Serve tempo, ma…

Arturo Vidal non è mai uscito dall’orbita nerazzurra e adesso che Koeman lo ha messo alla porta è diventato una trattativa concreta per l’Inter. A Skysport fanno il punto sul cileno che già a gennaio era stato vicino a vestire la maglia interista. Conte è stato chiaro, vuole il giocatore e il club nerazzurro si è messo in contatto con il suo agente.

STESSA OPERAZIONE – Il procuratore è Felicevich, la stessa persona che segue Alexis Sanchez. L’attaccante è stato acquistato dal Manchester United a costo zero, i nerazzurri si sono caricati un contratto importante di tre anni, ma non hanno dovuto dare indennizzi al club inglese. Ora si conta di poter fare un’operazione simile con il Barcellona, dove il centrocampista sarebbe comunque fuori dal progetto. I nerazzurri prenderebbero un giocatore esperto senza pagare il costo del cartellino e trovando l’accordo sull’ingaggio. Serve tempo per concludere l’operazione, ma c’è ottimismo: questa potrebbe essere la volta buona per il ricongiungimento di Conte con il calciatore che ha tanto richiesto.

(Fonte: SS24)