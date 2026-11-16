Ennesimo riconoscimento per Javier Zanetti questa sera. Il vicepresidente ed ex capitano nerazzurro ha ricevuto il Premio Italo Galbiati a Milano. Queste le sue parole sul palco:

"Sono veramente onorato di ricevere questo premio, anche per le motivazioni. Ho cercato in tutta la mia carriera di trasmettere i valori che mi hanno insegnato i miei genitori e le persone che hanno lavorato con me. Nella mia fondazione da 25 anni lavoriamo con 1200 famiglie e cerchiamo sempre di far capire alle persone che hanno bisogno che ci sono valori importanti, sperando abbiano un futuro migliore e che possano sognare come ho potuto fortunatamente farlo io.

Il mio Italo Galbiati? Mio padre. Faceva il muratore, mi ha fatto capire il valore dei sacrifici che faceva. Questa cosa me la sono portata come calciatore e me la porto adesso come dirigente. Tutto quello che hanno fatto per me, mi è servito nei diversi momenti della mia vita. Ai ragazzi dico di non accontentarsi mai: l'errore fa parte del percorso e superare le difficoltà rende più forti. Non bisogna mai avere paura di sbagliare".