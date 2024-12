Sarà un derby tra ex compagni di squadra. Conceiçaoè il nuovo tecnico del Milan e si profila la sfida a distanza con Inzaghi, si vedrà se sarà già testa a testa in finale di Supercoppa o alla prossima stracittadina. I due si sono incrociati nel 2023 in Champions, nell'incrocio dei nerazzurri contro il Porto. Era il 14 marzo 2023 e dopo l'uno a zero di San Siro era finita 0-0 in Portogallo.