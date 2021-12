Inter, 2021 d’oro: 104 gol e 104 punti. E Inzaghi si toglie qualche sassolino…

L'Inter chiude il 2021 in bellezza: battuto 1-0 il Torino e testa della classifica saldamente nelle mani dei nerazzurri

L'Inter chiude il 2021 in bellezza: battuto 1-0 il Torino e testa della classifica saldamente nelle mani dei nerazzurri. Ieri coi granata non è stata una partita semplice, ma la squadra di Inzaghi, una volta passata in vantaggio, ha saputo blindare il risultato.

"Sette vittorie consecutive (sei senza subire gol), cinque punti in più rispetto a quanto fatto un campionato fa da Antonio Conte nel girone di andata, 104 gol e 104 punti nel 2021. Numeri che cristallizzano la bontà del lavoro svolto da Simone Inzaghi che ieri, per la prima volta in stagione, ha voluto togliersi pure un sassolino: «Normale che oggi fa comodo a tutti dire che l'Inter è una corazzata ed è la favorita, ma ricordo che a luglio i giudizi non erano così». Già, un capolavoro nato sul mercato, con gli acquisti di Dzeko , Correa , Calhanoglu e Dumfries che hanno compensato le perdite di Lukaku , Hakimi ed Eriksen grazie anche alla scelta di puntare su un allenatore, Inzaghi, capace, come un architetto di interni ( Ausilio dixit), di migliorare la struttura che aveva trovato", riporta Tuttosport