Isla: “Cile, nessuno come Vidal: tra i 3 top con Sanchez. Vuole venire al Flamengo”

Le parole dell'ex calciatore della Juventus sul connazionale Arturo Vidal e su un possibile futuro insieme in Brasile, nel Flamengo

Isla ha poi aggiunto: "Ho giocato con Vidal non solo in nazionale ma anche alla Juventus. In Cile non ho mai visto un giocatore come lui. Arturo ha avuto tanti problemi fuori dal campo, ma non li ha mai portati in campo. È uno che può avere un problema personale il giorno prima della partita e il giorno dopo segna un gol ed è il migliore della gara".