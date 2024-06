Gds – Italia, ansia per Barella: oggi test decisivo, le alternative di Spalletti

Il centrocampista nerazzurro ancora in forte dubbio in vista dell'esordio all'Europeo contro l'Albania

Nicolò Barella tiene in ansia l'Italia e Luciano Spalletti. A pochi giorni dall'esordio all'Europeo contro l'Albania, il centrocampista dell'Inter rimane in forte dubbio. Come riporta la Gazzetta dello Sport, lo staff medico e lo stesso giocatore, continuano a dare letture della situazione tranquillizzanti.

"Come normale, dato che gli esami effettuati a inizio settimana hanno escluso lesioni, rilevando solo un non meglio precisato affaticamento al retto femorale destro. Il "ci preoccupa un po'" del presidente Gravina conferma che i tempi del pieno recupero non sono ancora delineabili con precisione. Potrà aiutare, in questo senso, l'esame a cui Barella si sottoporrà oggi, probabilmente stamattina: un test che dovrà verificare se e quanto il riposo dei giorni scorsi avrà avuto gli effetti desiderati e "autorizzare" il giocatore a riprendere gradualmente una preparazione normale. Un ricondizionamento che sarà l'anteprima del ritorno in gruppo".