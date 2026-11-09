“Non facciamo prove: o ci sei o non ci sei. E se sei convocato vuol dire che ci sei”. Silvio Baldini apre il raduno in vista della doppia amichevole di questa finestra, venerdì a Laval con la Francia, lunedì prossimo a Livorno con il Belgio. I più meritevoli sono saliti da Roberto Mancini, tra cui il più decisivo:

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“L’unico ad aver fatto la differenza in queste prime 11 giornate di campionato è stato Cisse: è stato il più bravo di tutti. Tra Under 21 e Nazionale c’era uno scalino abbastanza alto, sono felicissimo che si sia abbassato. Ora è come se avessimo una squadra A e una squadra B, entrambe competitive, e Mancini può prendere da noi chiunque, in qualsiasi momento, perché li prende pronti.

I giovani sono linfa vitale del nostro calcio e mi sono lanciato con tanto entusiasmo in questo ruolo. Devo dire che l’informazione ha dato una mano: voi della stampa avete parlato molto del fatto che il calcio era in un tunnel e l’unico modo di uscirne era fare riforme, avere più coraggio di lanciare giovani in prima squadra. Le risposte sono state positive. Anche a livello di club. Penso a Chivu e Fabregas, allenatori bravi che fanno bene al calcio perché sanno insegnare, danno regole, non hanno paura a far giocare gente giovane. È un periodo in cui questi tecnici danno un grande contributo allo sviluppo del calcio, siamo fortunati che allenino qui. Speriamo che altri ne seguano l’esempio”.