Italia-Francia, designato l’arbitro Istvan Kovacs per la sfida di Nations League del 12 novembre a San Siro. Higler al VAR, Popa AVAR
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Per l’Italia di Roberto Mancini è arrivato il momento della verità. Dopo le gare tra settembre e ottobre, gli Azzurri scendono di nuovo in campo nel Gruppo A1 della Nations League 2026/27.
Il programma prevede con due partite ravvicinate e decisive per la qualificazione ai quarti di finale, contro la Francia giovedì 12 novembre 2026 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano e contro il Belgio domenica 15 novembre 2026 al Stadio Re Baldovino di Bruxelles.
Chi arbitra Italia-FranciaÈ il romeno Istvan Kovacs l'arbitro designato dall'Uefa per Italia-Francia, gara della quinta giornata della Nations League in programma giovedì 12 novembre allo stadio San Siro di Milano.
Assistenti i connazionali Mihai Marica e Ferencz Tunyogi, quarto ufficiale Szabolcs Kovacs.
Al var l'olandese Dennis Higler, avar Catalin Popa.
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