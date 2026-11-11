Allenamento mattutino a Coverciano, poi il trasferimento a Milano. Alle 18.30 conferenza stampa del ct e di un calciatore

Alessandro De Felice
Valle

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Giornata di vigilia per l’Italia di Roberto Mancini. Domani sera a San Siro andrà in scena la sfida tra Gli Azzurri e la Francia di Zinedine Zidane, penultimo appuntamento della fase a gironi di questa edizione della Nations League.

mancini

Il programma dell’Italia

Oggi 11 novembre, giorno della vigilia, l'Italia è scesa in campo al mattino per una seduta aperta ai media di 15 minuti.

Alle 16.00 la Nazionale viaggerà in direzione Milano con treno charter e alle 18.30 parleranno Mancini e un giocatore in conferenza stampa.

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