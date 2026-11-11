L’Italia di Roberto Mancini prepara la sfida contro la Francia, penultimo appuntamento del Gruppo A1 di questa edizione di Nations League.

La Nazionale raggiungerà oggi Milano, dove domani sera sfiderà la nazionale transalpina guidata da Zinedine Zidane al Meazza, in San Siro, alle ore 20:45.

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Italia-Francia, probabile formazione

Sky Sport rivela le possibili scelte del commissario tecnico dell’Italia, Roberto Mancini, per la sfida contro la Francia

“Tra i pali nessun dubbio per il CT, con Donnarumma che resta uno dei punti centrali. La linea difensiva a quattro dovrebbe essere composta da Kayode, Bastoni, Scalvini e Calafiori, con Dimarco che resta in ballottaggio per una maglia da titolare. A centrocampo Tonali giocherà da play, con Barella e Fagioli al suo fianco. Il giocatore dell'Inter e quello della Fiorentina sono in ballottaggio con Frattesi e Doumbia. Sugli esterni è sfida tra Cambiaghi e Koleosho a sinistra, mentre dall'altra parte il favorito è Sebastiano Esposito, con Liberali e Vergara che rappresentano due valide alternative. Davanti il riferimento dovrebbe essere Pio Esposito”.

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Le scelte di Mancini per la Francia

Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Fagioli; Sebastiano Esposito, Pio Esposito, Cambiaghi.

(Fonte: Sky Sport)