CorSera – Gattuso-Italia, svolta vicina. Buffon al lavoro. Le altre piste…

Gattuso ovviamente non si è certo tirato indietro, non lo ha mai fatto. Sa che è un'impresa difficile perché la Nazionale va risollevata da due mancate qualificazioni ai Mondiali e dagli ultimi risultati pure la terza partecipazione è a rischio. Resta il nodo dello staff e non solo. L'allenatore si gioca molto dopo la parentesi con l'Hajduk Spalato e si gioca molto anche il presidente della Federazione che è rimasto saldo al timone in questi anni nonostante tutto.

Restano aperte altre ipotesi

Con Gattuso Buffon non ha parlato di soldi, a quelli dovrà pensare poi Gravina. Ma si tengono aperte anche altre piste, come quelle che portano ad altri ex campioni del mondo, De Rossi e Cannavaro, che dopo quel Mondiale ha vinto pure il Pallone d'oro. "Difficile, per non dire impossibile, la pista straniera. Mourinho, che sarebbe una specie di colpo di teatro, guadagna dieci milioni di euro. Fuori portata per la Figc. E accanto al nome di Rafa Benitez, che l’Italia l’allenerebbe volentieri, ieri è circolato quello di Domenico Tedesco, ex c.t. del Belgio", conclude l'articolo.