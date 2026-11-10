L’attaccante dell’Udinese ha lasciato il ritiro della Nazionale e non sarà a disposizione per le due sfide di Nations League
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Nicolò Zaniolo lascia il ritiro della Nazionale a Coverciano. L’attaccante dell’Udinese ha salutato il centro sportivo e non prenderà parte alle sfide di Nations League contro la Francia a San Siro e contro il Belgio a Bruxelles.
Perché Zaniolo lascia l’ItaliaSecondo quanto riferito dall’ANSA, Nicolò Zaniolo ha lasciato il ritiro di Coverciano per motivi personali.
Nuovo forfait per l’attaccante dell’Udinese, che già a settembre era rimasto in tribuna contro il Belgio, in occasione della prima giornata, e si è fermato prima delle sfide contro Turchia e Francia.
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