L’attaccante dell’Udinese ha lasciato il ritiro della Nazionale e non sarà a disposizione per le due sfide di Nations League

Alessandro De Felice
Screenshot 2026-11-10 alle 13.00.32

VIDEO FCIN1908 / Rocchi: "Gestire arbitri molto complesso. Se dai il derby di Milano a..."

Nicolò Zaniolo lascia il ritiro della Nazionale a Coverciano. L’attaccante dell’Udinese ha salutato il centro sportivo e non prenderà parte alle sfide di Nations League contro la Francia a San Siro e contro il Belgio a Bruxelles.

Getty Images

Perché Zaniolo lascia l’Italia

Secondo quanto riferito dall’ANSA, Nicolò Zaniolo ha lasciato il ritiro di Coverciano per motivi personali.

zaniolo
Getty Images

Nuovo forfait per l’attaccante dell’Udinese, che già a settembre era rimasto in tribuna contro il Belgio, in occasione della prima giornata, e si è fermato prima delle sfide contro Turchia e Francia.

ZANIOLO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti