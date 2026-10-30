GUARRO e PACE EP33: Inter, 3 punti e 8 insufficienti. La radice marcia non riguarda l’approccio

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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Xavier Jacobelli ha parlato così dell'Inter in vista del derby contro il Milan:

"Sono del parere che la differenza tra l'Inter e le altre si sia accorciata. L'Inter, per organico, rimane la naturale favorita per la vittoria finale ma il fenomeno Lazio, la Roma di Gasperini, il Como di Fabregas che sta facendo meraviglie, tutto questo induce a pensare che il campionato sarà molto interessante e intrigante fino alla fine. Questo è l'auspicio di noi che amiamo il calcio, fermo restando il fatto che l'Inter, quando vince partite difficili e sofferte come quella col Venezia, dimostra ancora una volta di più il suo carattere.

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Derby di fila persi? Sta diventando un tabù che, a giudicare dalle dichiarazioni di Akanji, l'Inter intende sfatare. Mi aspetto una prova d'orgoglio del Milan perché Amorim per primo sa quanto l'esito di questa partita influirà sul suo cammino nell'immediato futuro. Cardinale ha dato una plastica dimostrazione di fiducia, Amorim dovrà dimostrare sul campo questa fiducia"